В ГПУ заявили про блокування коштів Януковича-молодшого одразу після зняття з них арешту

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«Зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не відбулося – ГПУ спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків в суді», – йдеться в повідомленні.

Сарган додала, що завтра будуть подробиці щодо цієї події.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва зняв арешт із 312,5 млн грн, які надійшли в «Міжнародний інвестиційний банк», що належить президентові України Петру Порошенку, від «Всеукраїнського банку розвитку» сина екс-президента України Віктора Януковича.

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За інформацією Державної служби фінансового моніторингу, службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» 10 січня 2017 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 312,49 млн грн в «Міжнародний інвестиційний банк». «Міжнародний інвестиційний банк», заявив, що не погоджував перерахування на свої рахунки понад 300 млн грн коштів сина екс-президента України Віктора Януковича, і що ця подія стала для банку «несподіваною».