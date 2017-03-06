У НБУ розповіли, скільки разів надавали правоохоронцям доступ до документів

Національний банк України у лютому 2017 року 17 разів надав правоохоронним органам доступ до майна і документів у рамках розслідування кримінальних злочинів у банківській сфері.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в тому числі доступ надавався з ініціативи Генеральної прокуратури 5 разів, Національного антикорупційного бюро – 4 рази, Служби безпеки України – 2 рази, Національної поліції – 6 разів.

Регулятор нагадав, що в 2016 році 155 разів надавав доступ до інформації в рамках розслідувань кримінальних злочинів у банківській сфері, у тому числі активно співпрацював з Генпрокуратурою і Нацполіцією.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – у 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.

Сума виплат вкладникам неплатоспроможних банків через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за цей період перевищила 80 млрд грн.

Фонд гарантування станом на 1 лютого подав у правоохоронні органи 3835 заяв про виявлені в неплатоспроможних банках порушення законодавства на загальну суму 295,5 млрд грн.