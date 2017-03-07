Данилюк повідомив, коли МВФ може прийняте рішення про виділення наступного траншу

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, інформує кореспондент ТСН.

За його словами, зараз має бути погоджена дата засідання Ради директорів МВФ. Засідання Ради директорів МВФ має відбутися не раніше ніж через два тижні після підписання оновленого меморандуму про взаєморозуміння.

Читайте такожУкраїна та МВФ узгодили меморандум щодо виконання програми реформ - міністр фінансів

За словами міністра, у МВФ бачать, як Україна показує результати. "Існує повне розуміння, що ми рухаємося в правильному напрямку, і ми працюємо як партнери - не стільки просимо допомоги, скільки разом рухаємося у змінах в країні", - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови місії МВФ Рона ван Рудена, засідання Ради директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду з питання виділення нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за затвердженою програмою співпраці відбудеться в другій половині березня.