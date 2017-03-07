Міністр фінансів розкрив деталі меморандуму України з МВФ

Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент ТСН.

Читайте такожРозенко запевняє, що в меморандумі з МВФ немає підвищення пенсійного віку

"Насправді треба розуміти головне, чого хоче МВФ, і чого ми хочемо – це справедливу збалансовану пенсійну систему", - розповів голова Мінфіну.

Для цього, за його словами, потрібно провести пенсійну реформу, яка збалансує Пенсійний фонд, щоб там не було дефіциту – "не відразу, звичайно, але це має бути певний період, визначений вектор для того, щоб позбутися дефіциту Пенсійного фонду, щоб люди отримували стабільну пенсію і мали чітке розуміння того, що в майбутньому пенсія буде справедливою".

Також у меморандумі є положення про ринок землі. За словами Данилюка, ринку землі в Україні де-юре не існує. "На практиці він є, землі купуються, продаються, все відбувається за сірими, дивними схемами", - констатував міністр. Тому так важливо досягти зараз, щоб ринок землі запрацював, особливо для агросектора.

Читайте такожГонтарева дала чергові прогнози щодо підписання меморандуму з МВФ

"Це наша конкурентна перевага – агросектор, але через обмеження, які ми самі встановили, ми не тільки робимо наших громадян біднішими, але також штучно обмежуємо потенціал агросектора", - зазначив голова Мінфіну.

У меморандумі йдеться і про реформу державних банків.

"Зараз ми володіємо як держава 55% банківської системи. Це дуже висока частка, і нам необхідно якомога швидше поліпшити роботу цих банків, щоб вони не "викривлювали" конкуренцію, а також спланувати, як виходити з цих банків, тому що зрозуміло, що держава не може володіти 55% на ринку, це шкодить розвитку економіки", - резюмував Данилюк.

Як повідомляли УНІАН, за словами голови місії МВФ Рона ван Рудена, засідання Ради директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду щодо виділення нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. за затвердженою програмою співробітництва відбудеться у другій половині березня.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.