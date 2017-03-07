"Ощадбанк" оскаржить рішення суду про скасування поруки Лагуна на 4,2 мільярда

Державний «Ощадбанк» має намір оскаржити рішення Вищого спеціалізованого суду України про скасування поруки екс-власника ліквідованого «Дельта Банку» Миколи Лагуна перед «Ощадбанком» на 4,2 млрд грн.

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«Верховний суд України. Далі буде», – написав голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний на своїй сторінці в соцмережі Facebook, коментуючи відповідне рішення суду.

Також він зазначив, що найважливіші перетворення, які необхідні Україні, – це будівництво доріг і реформа судів, причому реформа судової системи зараз навіть актуальніша.

Суть судового розгляду стосується заборгованості на кореспондентських рахунках «Дельта Банку» перед «Ощадбанком» на 948 млн грн, 111,8 млн дол. і 12,5 млн євро, що в сумі становить близько 4,2 млрд грн.

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«Ощадбанк» звернувся до суду з позовом до Лагуна як поручителя в червні 2015 року, і за рішенням Печерського районного суду Києва від 12 березня 2016 року Лагун мав погасити заборгованість, що також підтвердив Апеляційний суд Києва 5 жовтня 2016 року, однак Вищий спеціалізований суд 15 лютого 2017 року скасував рішення судів попередніх інстанцій.

Як згодом повідомили в прес-службі «Ощадбанку», рішення Вищого спецсуду про задоволення касаційної скарги Лагуна не є остаточним і «Ощадбанк» готує заяву до Верховного Суду України про його скасування.

У повідомленні наголошується, що позиція спецсуду суперечить правовій позиції Верховного Суду і нормам чинного законодавства, яке не забороняє застосовувати поруку для забезпечення зобов'язань за договором банківського рахунку, що підтверджено рішеннями судів попередніх інстанцій.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію «Дельта Банку» – найбільшої неплатоспроможної фінустанови країни – 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.