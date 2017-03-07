Нацбанк створив департамент ліцензування

Національний банк України з метою централізації процесів ліцензування створив департамент ліцензування, що відповідає за реєстрацію і ліцензування банків, погодження набуття істотної участі у фінустановах, а також призначення керівників банків і ліцензування валютних операцій.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління регулятора від 2 березня 2017 року.

Як наголошується в повідомленні, з 6 квітня департамент ліцензування також відповідатиме за видачу ліцензій небанківським фінустановам на переказ коштів без відкриття рахунків, реєстрацію платіжних систем та видачу ліцензій юридичним особам по інкасації.

За інформацією НБУ, директором департаменту ліцензування призначено Олександра Бевзя, який з лютого по жовтень 2015 року обіймав посаду керівника відділу в структурі департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ, з січня по жовтень 2016 року працював заступником директора цього департаменту, а з жовтня 2016 року очолював самостійне управління реєстрації та ліцензування центрального банку.