Міністр фінансів у Вашингтоні зустрівся з головою Податкової служби США

Міністр фінансів України Олександр Данилюк у ході робочого візиту до Вашингтона (США) зустрівся з главою американської Податкової служби Джоном Коскіненом.

Читайте такожМіністр фінансів розкрив деталі меморандуму України з МВФ

Як повідомляється на сторінці Мінфіну в соцмережі Facebook, сторони обговорили податкову реформу в Україні, плани щодо реформування Державної фіскальної служби і подальші зміни до Податкового кодексу, щоб поліпшити бізнес-клімат в країні і зробити її привабливішою для інвесторів.

«Наші американські колеги зацікавлені в успіху цієї реформи і підтримують трансформацію ДФС у сервісний орган», - зазначив міністр.

Раніше, 22 лютого, джерела в уряді повідомляли, що міністр фінансів Олександр Данилюк найближчими днями відвідає Вашингтон з метою проведення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нашій країні четвертого траншу кредиту в розмірі 1 млрд дол.

Пізніше, 6 березня, глава місії МВФ Рон ван Руден заявив, що засідання Ради директорів МВФ з українського питання відбудеться у другій половині березня, оскільки фонд досягнув угоди з українською владою щодо оновленого меморандуму про економічну і фінансову політику.

Довідка УНІАН. Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме – ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «Приватбанку». Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося – спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер – на початок березня.

Для проведення засідання Україна і МВФ мали підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому повинні бути вказані ключові «маяки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маяками», як очікується, буде проведення земельної та пенсійної реформ.