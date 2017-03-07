Рахункова палата: податковий борг за три роки зріс майже у 4 рази - до 59 мільярдів

Про це повідомила на своєму сайті Рахункова палата України, посилаючись на звіт про результати аудиту ефективності стягнення податкового боргу, в якому аудитори визнали діючу систему управління податковим боргом неефективною і непрозорою.

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«Заходи, які проводили фіскальні органи з метою запобігання зростанню податкового боргу та безпосередньо його стягнення з платників податків, не тільки не призвели до зниження темпів його зростання або його скорочення, а й борг із податків, зборів і платежів до державного бюджету впродовж 2014-2016 років зріс у 3,8 разу і станом на 1 січня 2017 року досяг майже 59 млрд грн», - відзначається в звіті.

За інформацією відомства, основна частина податкового боргу в держбюджет сформована за рахунок податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та рентних платежів, питома вага яких у загальному обсязі податкового боргу в середньому досягла 88%.

При цьому Рахункова палата висловила здивування тим, що Міністерство фінансів визначило ключовий показник ефективності для Державної фіскальної служби України «Динаміка податкового боргу» на 2016-2017 роки без урахування щорічного зростання, що, на думку аудиторів, не стимулювало роботу ДФС щодо запобігання його зростанню, а заходи примусового погашення були неефективними і малорезультативними.

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«Територіальні органи ДФС упродовж дослідженого періоду в середньому погасили не більш як 1% податкового боргу і тільки за рахунок реалізації майна, що перебувало у податковій заставі, або шляхом вилучення коштів боржників», - йдеться в документі.

При цьому відомство зазначає, що через бездіяльність ДФС внаслідок списання безнадійного податкового боргу в держбюджет за останні 3 роки не надійшло 15,8 млрд грн.

За оцінками Рахункової палати, основною причиною різкого зростання податкового боргу стала несплата платниками податків самостійно певних грошових зобов'язань, а за 3 роки кількість таких боржників зросла майже вдвічі, що свідчить про загрозливі ризики погіршення платіжної дисципліни та наповнення бюджету.

Крім того, аудитори Рахункової палати заявляють про факти службової недбалості працівників ДФС у частині зберігання службових документів у зв'язку із втратою частини електронних копій документів щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань, внаслідок чого аудитори не змогли перевірити обґрунтованість рішень з цих питань на предмет наявності корупційних ризиків.

Також повідомляється, що за результатами розгляду звіту Рахункова палата підготувала ряд пропозицій і рекомендацій Міністерству фінансів України та іншим зацікавленим державним органам щодо розроблення і реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства в зазначеній сфері та підвищення ефективності роботи органів ДФС щодо запобігання зростанню податкового боргу та погашення як шляхом самостійної сплати платниками податків, так і за рахунок примусового стягнення до бюджету належних платежів.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році становив 70,130 млрд грн, що в 1,6 разу перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45,167 млрд грн, однак нижчий за встановлений граничний обсяг на рівні 83,694 млрд грн.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, обнародуваних Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, річний дефіцит держбюджету становив 3% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи в розмірі 731 млрд грн, витрати – 800 млрд грн, граничний розмір дефіциту – 77,5 млрд грн, що становить 3% ВВП.