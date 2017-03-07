Банки-банкрути погасили лише 13% заборгованості перед Фондом гарантування

Банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 березня 2017 року за 3,5 року погасили 12,3 млрд грн своєї заборгованості перед Фондом, або 13% від загальної суми кредиторських вимог.

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Як повідомила прес-служба Фонду, в тому числі 5,13 млрд грн погасив «Дельта Банк», 1,79 млрд грн, банк «Форум» і майже 1 млрд грн – «Віейбі Банк».

Також повідомляється, що банки, ліквідація яких здійснювалась під управлінням Національного банку України, за 16 років погасили 6% загальної суми вимог Фонду гарантування.

Фонд нагадав, що загальна сума коштів, погашена банками, що ліквідуються, у 2016 році становила 6,67 млрд грн.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року з ринку пішов 91 банк, в тому числі 33 в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і 4 – в 2017 році.