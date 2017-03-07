Українці у лютому продали банкам на $86 мільйонів більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в лютому становив 86 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в лютому банки продали готівкової валюти на 186,8 млн дол., купили – на 272,7 млн дол.

Також повідомляється, що з початку року, в січні-лютому українці продали банкам на 139,3 млн дол. більше готівкової валюти, ніж купили.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становив 2,48 млрд дол., що в 1,6 раза вище від показника за попередній рік.