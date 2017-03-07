Долар на міжбанку знову опустився нижче 27 гривень

У вівторок, 7 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,94/26,98 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,4621/28,4989 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4640/0,4652 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,9683 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 116 угод на суму 67,06 млн дол.