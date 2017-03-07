НБУ в лютому поповнив резерви на міжбанку на $81 мільйон

Чиста купівля (перевищення купівлі над продажем) валюти Національним банком України у ході інтервенцій на міжбанківському валютному ринку в лютому склала 80,9 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі за місяць регулятор продав валюти на загальну суму 52,7 мільйона доларів, купив – на 133,6 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, позитивне сальдо інтервенцій з початку року, в січні-лютому склало 2,9 мільйона доларів, оскільки в січні регулятор витратив на підтримку гривні з резервів 78 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в лютому зросли на 0,1% - до 15,460 мільярда доларів на 1 березня 2017 року.

У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 мільярда доларів.