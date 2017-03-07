Нацбанк в 2016 році реалізував більше мільйона пам'ятних монет

Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 мільйона пам'ятних монет на загальну суму 170 мільйонів гривень, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет в 2015 році, повідомляється на сайті регулятора.

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НБУ відзначає зростання попиту й інтересу до пам'ятних монет України зі сторони як українського суспільства, так і міжнародного співтовариства.

Всього в 2016 році Національний банк України ввів в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу та одна біметалева.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2015 році реалізував майже мільйон пам'ятних монет на загальну суму 75,6 мільйонів гривень.