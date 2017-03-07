Гройсман назвав ключові рекомендації МВФ: пенсійна реформа та введення обігу земель

Ключові рекомендації Міжнародного валютного фонду до України - проведення пенсійної реформи, запровадження обігу земель, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що Україна узгодила оновлений Меморандум з МВФ за програмою співпраці, і в ньому немає обговорюваної норми про підвищення пенсійного віку.

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"У ньому є дві ключові речі - реформа пенсійної системи та обіг земель. Але він (оборот земель - УНІАН) має бути введений в інтересах громадян України", - сказав Гройсман. При цьому він підкреслив, що мета реформи пенсійної системи - побудова справедливих умов соціального захисту для українських пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна погодила Меморандум з МВФ. І, як очікується, засідання Ради директорів в Україні відбудеться у другій половині березня.