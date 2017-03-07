Вінниця інвестувала 45 мільйонів у реконструкцію реанімації в міській лікарні за концепцією німецької клініки

Як передає УНІАН, відкриття після реконструкції відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком і надсучасним медичним обладнанням, яке для України є унікальним відбулось сьогодні.

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Участь у відкритті відділення взяв Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який цього дня перебував з робочою поїздкою у Вінницькій області, а також керівництво області та міста.

«Це надсучасне відділення вдалось збудувати з двох причин – розуміння місцевої влади в тому, що потрібно інвестувати в якість життя і якість медичних послуг в Україні, зокрема у Вінниці. Друге – фінансова децентралізація. Я вважаю, що коштів в місцевих бюджетах сьогодні в тому числі і для таких проектів достатньо», - сказав Гройсман.

Він переконаний, що там, де є господарський підхід і місцева влада – буде результат. «Це не просто ремонт – це стандарт інвестицій в здоров’я українців, в здоров’я вінниччан», - сказав Гройсман.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що відділення реконструйоване за європейськими стандартами. «Ми досить довго відпрацьовували це питання зі спеціалістами. Коли Андрій Рева був заступником міського голови, він їздив у Австрію вивчати досвід по лікарням й ми знайшли ту модель, яка має бути (підхід в реконструкції закладів охорони здоров’я - УНІАН)», - розповів мер Вінниці.

Моргунов зазначив, що відділення обладнано одним з найкращих обладнань, яке є у Європі фірми «Dräger» й відповідно уся ланка обслуговування пацієнтів тут відпрацьована. «Увесь персонал отримав відповідне навчання й сертифіковані для роботи на цьому обладнанні», - сказав Моргунов.

Реконструкція приміщень існуючого відділення розпочалась у вересні 2016 року й тривала 4 місяці. За це період було зроблено прибудову; надбудову 3-го поверху для розміщення вентиляційного обладнання; перепланування другого поверху з влаштуванням двох операційних (великої і малої) і реанімаційних залів; замінено вікна, утеплено фасад та влаштовано нові системи опалення, водопостачання, каналізації, енергопостачання і кисневого постачання.

Вже в цьому році розпочалося встановлення та наладка сучасного обладнання від німецького виробника «Dräger».

Реконструкція приміщень проведена в концепції «чисті приміщення». Всі стіни покриті спеціальними медичними панелями з особливим антисептичним заповнювачем герметизованим силіконом, а підлога – синтетичним покриттям, стійким до антисептичних розчинів. Це унеможливлює накопичення так званої «внутрішньо лікарняної інфекції».

Реанімаційне відділення укомплектоване обладнанням в концепції робочого місця сучасної німецької клініки, а саме: розташування ліжка, підвід медичних газів, необхідного обладнання, освітлення. Все це надає особливу зручність для роботи персоналу та комфорту хворого.

Встановлено сучасні апарати штучної вентиляції легень, в тому числі Dräger Evita 300 експертного класу, аналогів якому в Україні немає, і який може працювати в інтелектуальному режимі, оцінюючи стан хворого, характер та ступінь ураження легень та дихальних шляхів та самостійно підбирати режими вентиляції.

Також облаштована сучасна система спостереження за показниками життєвих функцій пацієнта з центральним пультом для мінімізації людського фактору помилок. Система забезпечує моніторинг артеріального тиску, пульсу, частоту дихання, температуру тіла, концентрацію кисню, вуглекислого газу, активність мозку і це все в постійному режимі із записом тренду.

Моніторинг стану пацієнтів із зведенням усіх даних здійснюватиметься в режимі реального часу і потраплятиме на центральний дисплей чергового лікаря відділення. Система здатна архівувати дані. Крім того, придбаний сучасний апарат мембранного плазмоферезу для лікування отруєнь, різноманітних токсичних станів хворого, який практично не травмує клітини крові, та в короткий час відфільтровує визначену кількість плазми. Також придбано сучасний бронхоскоп, УЗД апарат, електрокардіограф, мобільний рентген-апарат.

Приміщення відділення анестезіології та інтенсивної терапії облаштовано системою припливно-витяжної медичної вентиляції з фільтрацією повітря. Відділення має надсучасну ургентну лабораторію.

Новий операційний блок дозволить оперувати в умовах надвисокої стерильності. Для цього використано систему ламінарного потоку над операційним столом стерильного повітря високого ступеню очистки (клас ISO5, фільтр H14). Загалом у відділенні змонтовано три вентмашини – крім тієї, що працює на ламінарні потоки, інші дві задіяні для системи вентиляції та кондиціювання. Також встановленні підвісні анестезіологічні та хірургічні консолі для оптимізації роботи хірургічної бригади і в перспективі підключення більш специфічного обладнання, як наприклад, апарату штучного кровообігу.

Закуплено сучасне обладнання для стерилізації інструментарію, в тому числі системою газів, що дає можливість стерилізації чутливої до високих температур електроніки. Придбано також новий сучасний інструментарій та всі необхідні витратні матеріали.

Все це дасть змогу проводити операції надвисокої складності з перспективою на багато років вперед.

Персонал відділення завершив перше коло навчання і отримав допуски для роботи з наркозно-дихальною апаратурою, медичними газами, станцією спостереження, лабораторним і діагностичним обладнанням.

Після проведення реконструкції розширена корисна площа відділення - з 320 кв м до 480 кв м, що дозволило збільшити потужність відділення з 6 до 9 робочих місць. Для роботи 3-х цілодобових постів, які знаходяться в безпосередній близькості до пацієнтів, введено додаткові штатні одиниці.

Таке надсучасне відділення анестезіології та реанімації дозволить надавати якісну і кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам, які перебувають в критичному стані. А також проводити знеболення, лікування та оперативні втручання із застосуванням новітнього високотехнологічного обладнання за сучасними методиками.

Вінницький міський голова додав, що у планах міської влади проект з будівництва та реконструкції відділення екстреної медичної допомоги, двох реанімаційних відділень на 24 ліжка та 4 додаткових ургентних операційних у міській лікарні швидкої медичної допомоги із відповідним обладнанням такого ж класу та стандарту, як у реконструйованому відділенні. У 2017-му році заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію цього проекту та розпочати будівельні роботи.