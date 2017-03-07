Гривня закрила міжбанк на рівні 26,98 за долар
17:47, 07 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5882/28,6278 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У вівторок, 7 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,94/26,98 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5882/28,6278 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9597 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 546 угод на суму 315,8 мільйона доларів.
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