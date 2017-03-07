Журналіст звинуватив Гонтареву в допомозі російським банкам в "ДНР" та "ЛНР"

Про це Дубинський написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію, що російський "Сбербанк" приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, надають паспорта так званих "ДНР" та "ЛНР".

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"Хочу звернутися до Адміністрації президента і попросити їх виправити дуже прикру помилку! Коли Петро Олексійович заявляє, що Гонтарева кращий банкір Східної Європи, - адже через незнання ошукує всіх нас. І применшує заслуги Валерії Олексіївни, яка своєю роботою давно показала, що перевершила цей титул. Насправді, вона є кращим банкіром не лише Східної Європи, але й молодих "республік" - ЛНР і ДНР", - пише Дубинський.

На його думку, дій глави Нацбанку, російські банки залишилися у виграші.

"Завдяки його мудрому керівництву і підтримки, яку Національний банк надає державним банкам Російської Федерації на території України, - ті змогли розширити свій бізнес на територію ОРДЛО. Сбербанк Росії вже радісно повідомив, що приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, які надають паспорта так званих "ДНР" і "ЛНР". А раз за паспортом ЛДНР можна обслуговуватися в Москві, то дочірній банк може відмовити такому шановному клієнту в Україні?" - пише журналіст.

"Спасибі Вам, Валерія Олексіївна, за ще один крок із визнання "республік". Нащадки його, безумовно, оцінять. Сподіваюся, з допомогою суду присяжних", - резюмував Дубінський.