"Сбербанк Росії" в Україні не може приймати "паспорти" "ДНР" і "ЛНР" - НБУ

Банківські установи, які діють в Україні, не можуть брати у громадян "паспорти" так званих «ДНР» і «ЛНР», повідомили УНІАН у Національному банку України.

«ПАТ «Сбербанк» (дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні), як і інші юридичні особи, які діють в Україні, повинні керуватися чинним законодавством України, яким не визнаються "паспорти" так званих «ДНР» і «ЛНР»», - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Також Нацбанк нагадав, що на сьогодні банкам України заборонено надавати всі види фінансових операцій на територіях, які не контролюються українською владою, як це передбачено постановою НБУ від 6 серпня 2014 року №466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій».

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Аналогічним чином ситуацію прокоментували для УНІАН і в дочірньому банку російського «Сбербанку» в Україні. «Український дочірній банк працює в рамках правового поля країни і не приймає "паспорти" «ДНР» і «ЛНР», - повідомив представник прес-служби банку.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» приступив до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред‘являють "паспорти" так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументів.