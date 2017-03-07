Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,95 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2695,9467 (7 березня – 2702,1320)

100 EUR – 2851,2332 (7 березня – 2862,0982)

10 RUR – 4,6272 (7 березня – 4,6319)

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Як повідомляє УНІАН, 7 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,94/26,98 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановляться на рівні 28,5882/28,6278 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9597 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 546 угод на суму 315,8 мільйона доларів.