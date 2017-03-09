Банки Північної Кореї відключили від SWIFT

Такі заходи були прийняті SWIFT, головний офіс якої розташований в Бельгії, після того, як бельгійська влада відкликала дозвіл на роботу з цими установами, повідомляє УП з посиланням на агентство Reuters.

Читайте такожРада Безпеки ООН засудила запуски ракет Північною Кореєю

Також в SWIFT повідомили, що відключення банків КНДР було зроблено у відповідь на "поточну міжнародну" ситуацію і обговорення в Раді Безпеки ООН.

При цьому в SWIFT не вказали точно, коли саме відключили банки і скількох банків це торкнулося.

Такі дії SWIFT послідували після оприлюдненої 27 лютого доповіді, в якій говорилося, що міжнародна система банківських розрахунків продовжувала надавати послуги семи північнокорейським банкам, три з яких були в "чорному списку".