Банки Північної Кореї відключили від SWIFT
Міжнародна банківська система SWIFT припинила надавати фінансові послуги банкам Північної Кореї, які потрапили до списку санкцій ООН.
Такі заходи були прийняті SWIFT, головний офіс якої розташований в Бельгії, після того, як бельгійська влада відкликала дозвіл на роботу з цими установами, повідомляє УП з посиланням на агентство Reuters.
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Також в SWIFT повідомили, що відключення банків КНДР було зроблено у відповідь на "поточну міжнародну" ситуацію і обговорення в Раді Безпеки ООН.
При цьому в SWIFT не вказали точно, коли саме відключили банки і скількох банків це торкнулося.
Такі дії SWIFT послідували після оприлюдненої 27 лютого доповіді, в якій говорилося, що міжнародна система банківських розрахунків продовжувала надавати послуги семи північнокорейським банкам, три з яких були в "чорному списку".