Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю з Україною

Верхня палата парламенту Канади – Сенат ратифікував підписану в липні 2016 року Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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«Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю у другому читанні. «За» проголосували 102 сенатори із 105. Україна готується ратифікувати угоду найближчим часом. Сподіваємося, що депутати не підведуть», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата парламенту Канади ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною в середині лютого, як і планувалося раніше.

Угода дасть змогу одномоментно зняти до 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі між двома країнами. У даний момент текст угоди фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже через два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі і внести в перелік послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, одразу після ратифікації і набуття чинності угоди українські товаровиробники зможуть експортувати в Канаду всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, окрім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набуття чинності Угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на 0,6 млн дол. щорічно, а також у середньостроковій перспективі розраховувати на додаткові інвестиції.