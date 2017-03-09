Фонд гарантування знову продовжив ліквідацію банку "Таврика"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і роком раніше, продовжив термін ліквідації банку «Таврика» на 1 рік – до 20 березня 2018 року включно.

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Як повідомила прес-служба фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Артема Караченцова.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування в березні 2013 року почав ліквідацію банку «Таврика», створеного в 1991 році. Згідно з інформацією банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної частки в капіталі.