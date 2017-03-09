Апеляційний суд Латвії залишив під конфіскацією $26 мільйонів Іванющенка

Апеляційний суд Латвії залишив в силі рішення суду першої інстанції про спеціальну конфіскацію $26 мільйонів колишнього депутата Партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого під прізвиськом «Юра Єнакіївський».

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Про це повідомив у себе на сторінці в Facebook заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"7.03 латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн дол США, що належать Ю. Іванющенку. Його адвокати не змогли довести законність зазначених коштів. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", - написав Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що Іванющенко остаточно втратив можливість повернути ці гроші. «Зате в України є шанси побачити ці гроші, як тільки відповідний вердикт щодо Іванющенка в Україні набуде чинності», - заявив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз продовжив санкції проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Віктора Януковича. Санкції продовжені ще на один рік щодо 15 осіб, у тому числі екс-президента Януковича. Колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка виключили зі списку, зазначено в оприлюдненому рішенні ЄС.

Рішення про продовження санкцій проти колишніх українських чиновників 2 березня прийняв Комітет постійних представників країн-членів ЄС, 3 березня рішення ухвалила Рада ЄС. 4 березня рішення оприлюднили в Офіційному журналі ЄС, і воно набуло чинності наступного дня.