Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Народний капітал"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Народний капітал» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

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Як повідомила прес-служба Фонду, процедура ліквідації триватиме 2 роки – до 8 березня 2019 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Олега Андронова.

Фонд повідомив, що буде приймати вимоги кредиторів упродовж 30 днів із дати публікації оголошення про початок процедури ліквідації банку в газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Народний капітал» 20 січня на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможною у зв'язку з невиконанням вимог щодо розкриття структури власності.