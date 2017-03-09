У Фіскальній службі повідомили, коли опублікують план перевірок на 2018 рік

Державна фіскальна служба до 25 грудня опублікує графік планових перевірок на 2018 рік, повідомляє ДФС в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день щоквартальні плани-графіки (з переліками підприємств, даними про початок перевірки та період, який охоплюється контролем) залишаються закритими. Тим не менш, згідно з прийнятими змінами до Податкового кодексу, план-графік документальних планових перевірок буде відкритий для громадськості і сформований на цілий рік.

"Формування та оприлюднення річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків в 2018 році буде здійснюватися вже поточного року, тобто до 25.12.2017 року", - йдеться в повідомленні ДФС.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ефективність перевірок бізнесу в Україні становить 5%.