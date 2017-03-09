Prozorro створить 12 центрів підтримки електронних закупівель в регіонах України

Державне підприємство "Прозорро", що управляє однойменною системою державних закупівель, створить 12 центрів компетенції Prozorro в регіонах України, які будуть допомагати у вирішенні проблем з новими процедурами закупівель, навчання, моніторингу та поліпшення електронних держзакупівель в країні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому міністерство готує 12 регіональних координаторів, які будуть керувати центрами компетенції.

"Минулого року ми проводили масові навчальні заходи по всій Україні. Представники команди Prozorro провели тренінги в кожному з регіонів мінімум 3-5 разів. Цього року ми особливу увагу приділяємо підготовці тренерів і консультантів - тих людей, які допоможуть створити регіональні центри компетенції і забезпечити необхідну експертизу для всіх користувачів системи", - зазначив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, станом на 10 січня становила 18,77 мільярда гривень. Мінекономрозвитку розраховує в 2017 році досягти економії в 50 мільярдів гривень.