У Мінфіні повідомили, коли буде опубліковано Меморандум про співпрацю з МВФ

Текст Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде опублікований за стандартною процедурою після засідання Ради директорів Фонду, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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За інформацією міністерства, дата засідання ради директорів МВФ про виділення Україні чергового траншу буде призначено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна погодила Меморандум з МВФ. І, як очікується, засідання Ради директорів в Україні відбудеться у другій половині березня.