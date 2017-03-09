Засідання МВФ по Україні заплановано на 20 березня - представник Фонду

Засідання Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду щодо виділення нашій країні чергового, четвертого за рахунком, кредитного траншу обсягом 1 мільярда доларів за затвердженою у березні 2015 року програмі реформ і питання подальшого плану реформ відбудеться 20 березня. Про це повідомив голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

"Засідання Ради директорів заплановано на 20 березня", - сказав Райс.

Він також підтвердив, що на минулому тижні МВФ відвідав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Міністр фінансів України Данилюк відвідав Фонд. Він зустрівся з першим заступником директора - розпорядника Фонду Девідом Ліптоном і членами Фонду. Сторони обговорили подальшу політику реформ", - сказав Райс.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік.