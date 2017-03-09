Засідання МВФ по Україні заплановано на 20 березня - представник Фонду
Голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс повідомив, що засідання Ради директорів по Україні заплановано на 20 березня.
Засідання Ради директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду щодо виділення нашій країні чергового, четвертого за рахунком, кредитного траншу обсягом 1 мільярда доларів за затвердженою у березні 2015 року програмі реформ і питання подальшого плану реформ відбудеться 20 березня. Про це повідомив голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.
"Засідання Ради директорів заплановано на 20 березня", - сказав Райс.
Він також підтвердив, що на минулому тижні МВФ відвідав міністр фінансів України Олександр Данилюк.
"Міністр фінансів України Данилюк відвідав Фонд. Він зустрівся з першим заступником директора - розпорядника Фонду Девідом Ліптоном і членами Фонду. Сторони обговорили подальшу політику реформ", - сказав Райс.
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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.
На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік.