Гривня закрила міжбанк на рівні 26,89 за долар
17:53, 09 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3240/28,3635 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,89 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3240/28,3635 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9086 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 450 угод на суму 223,18 мільйона доларів.
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