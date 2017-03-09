Зростання цін в Україні прискорилося до 14,2%

Інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2% з 12,6%, зафіксованих в річному вираженні місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, січнем, інфляція в лютому знизилася до 1% з 1,1%, зафіксованих у січні до грудня.

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З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

За інформацією Держстату, в лютому в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення – 88,8%, електроенергію – 60%, природний газ – 42%.

Порівняно з попереднім місяцем, в лютому найбільше зросли ціни на автодорожній пасажирський транспорт – на 3,7%, фрукти – на 3,5%, хліб – на 3,3%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2017 року прискорилася до 1,1% в порівнянні з попереднім місяцем і до 12,6% - у річному вираженні.

У 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) інфляція в Україні знизилася до 12,4% до 43,3% у 2015 році, досягнувши мінімуму за останні два роки і залишаючись на рівні річної інфляційної цілі НБУ в 12% плюс-мінус 3 п. п.

Національний банк України підвищив прогноз по інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п. п. і 6% ± 2 п. п. відповідно.

Згідно з консенсус-прогнозом опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, у той час як інфляція сповільниться до 10%.