Українські банки в січні отримали прибуток проти збитку роком раніше

Платоспроможні банки в січні 2017 року отримали 338 мільйонів гривень чистого прибутку проти 890 мільйонів гривень збитку за аналогічний період попереднього року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оцінками регулятора, прибутковість банківської системи за цей місяць була забезпечена перш за все зростанням чистого процентного доходу на 29,5%, до 4,131 мільярда гривень, і чистого комісійного доходу - на 24,8%, до 2,078 мільярда гривень, що стало можливим завдяки зниженню ставок за депозитами населення і відновлення попиту на банківські послуги.

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Нацбанк також зазначив, що вихід банківської системи на прибуток обумовлений позитивним результатом торгівельних операцій, який у січні склав 484 мільйонів гривень проти негативного результату на рівні 1,841 мільярда гривень роком раніше з-за ефекту валютної переоцінки цінних паперів.

Разом з тим, за інформацією регулятора, відрахування в резерви платоспроможних банків в січні зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,5 рази - до 3,112 мільярда гривень.

Також повідомляється, що 76 банків у січні отримали прибуток 2,17 мільярда гривень, в той час як 17 банків стали за підсумками місяця збитковими із сукупним збитком на рівні 1,84 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками 2016 року, за попередньою звітності банків до її підтвердження щорічним аудитом, оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.

Сумарний річний збиток банківської системи з урахуванням працюючих і неплатоспроможних банків склав 160,143 мільярда гривень.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків склав 66,6 мільярда гривень.