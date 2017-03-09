Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2690,8632 (9 березня – 2695,9467)

100 EUR – 2839,1298 (9 березня – 2851,2332)

10 RUR – 4,5738 (9 березня – 4,6272)

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,89 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3240/28,3635 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9086 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 450 угод на суму 223,18 мільйона доларів.