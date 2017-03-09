У Меморандумі з МВФ не вимагають заморозити "мінімалку" або підвищити пенсійний вік - міністр соцполітики

Оновлений Меморандум про продовження програми реформ, затвердженої ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом у березні 2015 року, не містить зобов'язань влади нашої країни, які передбачають заморожування мінімальної зарплати, заборона на роботу для пенсіонерів, а загальне підвищення пенсійного віку. Про це в інтерв'ю журналістам сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте такожГройсман назвав ключові рекомендації МВФ: пенсійна реформа та введення обігу земель

Меморандум був узгоджений на початку березня, а його остаточне затвердження відбудеться напередодні засідання Ради директорів МВФ, запланованого на 20 березня.

"В остаточному варіанті Меморандуму відсутні норми про заморожування мінімальних зарплат на три роки, про заборону пенсіонерам працювати. Там відсутня підвищення пенсійного віку. Жодних апокаліптичних речей у меморандумі немає. І ви зможете в цьому переконатися", - підкреслив міністр.

Він також додав, що меморандум сформований в інтересах України і громадян України. Більше того, з багатьох питань вдалося переконати МВФ прийняти саме урядову точку зору.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) в обсязі 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 мільярд доларів і виконала для цього ключові умови, а саме - ухвалила держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк". Разом з тим засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося.

На початку березня Україна і МВФ погодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду до України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обігу земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік.