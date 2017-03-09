Кабмін "влив" в два держбанки 10 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України своїм рішенням докапіталізував державні банки "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" на 4,7 мільярда гривень і 5,4 мільярда гривень відповідно шляхом випуску 15-річних облігацій внутрішньої держпозики в обмін на акції банків. Про це йдеться у постановах уряду №122 і 123, опублікованих на веб-порталі уряду.

Як зазначається в документах, прийняті рішення забезпечать стабільне функціонування та розвиток державних банків, що є запорукою захисту прав вкладників та інших кредиторів.

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"Міністерству фінансів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 4,7 мільярда гривень з терміном обігу до 15 років за відсотковою ставкою доходу на рівні 9% річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк", - наголошується в постанові №123.

"Міністерству фінансів для забезпечення виконання рішення уряду здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 5,4 мільярда гривень з терміном обігу 15 років і процентною ставкою доходу на рівні 5% річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", - йдеться в постанові №122.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін уже приймав рішення щодо додаткової капіталізації "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" на 3,5 мільярда гривень та 3 мільярди гривень відповідно.

Довідка УНІАН. На поточний момент в Україні налічується 4 державні банки - "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" і націоналізований в кінці 2016 року "ПриватБанк". Як очікується, поточного року Мінфін та НБУ розроблять оновлену стратегію розвитку державних банків.