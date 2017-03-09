ЄС може оштрафувати Британію на 2 мільярди євро через китайських імпортерів

Про це у заявило Європейське управління з запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), передає «Європейська правда» з посиланням на ВВС.

Аудитори OLAF визначили, що протягом 2013-2016 років через територію Британії ввозився одяг та взуття за підробленими документами і заниженими цінами.

Британська влада знала про це, але не вжила ніяких заходів попри неодноразові попередження.

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В результаті такої бездіяльності бюджет ЄС втратив мільйони євро від несплаченого мита, вважають фінансові слідчі.

За даними OLAF, у 2016 році ЄС недоотримав загалом 817,2 млн митних зборів і 79,2% цієї суми склали втрати від товарів, які були імпортовані з Британії.

Уряд Британії, у свою чергу, відкинув звинувачення і заявив, що сам став жертвою шахрайства. Рішення стосовно ймовірних подальших заходів щодо Лондона тепер має ухвалити Єврокомісія.