Справи ПриватБанку і Коломойського проти РФ: арбітраж у Гаазі постановив, що Росія зобов'язана захищати українських інвесторів у анексованому Криму

Як повідомляє Investment Arbitration Reporter, у двох рішеннях ідентичних за своїм складом арбітражних трибуналів від 24 лютого 2017 року за двома позовами проти РФ деякі ключові юрисдикційні зауваження були відхилені.

Зокрема, судді визнали принцип, що Росія може нести відповідальність згідно двостороннього інвестиційного договору між Україною та РФ за порушення прав інвесторів в Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю спірну територію до складу Федерації.

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Арбітраж вперше поширює дію такого договору на подібні обставини.

Позови стосуються банківських інвестицій, а також інвестицій в аеропорт, у той час як Росія заперечує юрисдикцію і не з'являється на засідання арбітражу.

Мова йде про справи від 2015 року: Ігор Коломойський і Аеропорт Бельбек проти РФ, а також ПриватБанк і Фінілон проти РФ. Обидві справи ініційовані в рамках двостороннього інвестиційного договору.

Позиція РФ полягала в тому, що ДІД не може бути основою для скликання арбітражу за даними позовами, а також невизнання юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу у цих справах.

Обходячи стороною винесення рішення про законність окупації та анексії, трибунал визнає її доконаною подією і передбачає наслідки згідно двостороннього інвестиційного договору.

Зокрема, виданню IAReporter вдалося підтвердити інформацію, що трибунали визначили факт наявності зобов'язань РФ захищати українських інвесторів у Криму, згідно ДІД, починаючи з 21 березня 2014 року. Незважаючи на те, що позивачі наполягали на визнанні більш ранньої дати, трибунал визначив дату згідно з дня підписання Володимиром Путіним указів про включення Криму до складу РФ.

Арбітраж встановив, що позивачі можуть використовувати норми про захист прав інвесторів згідно ДІД у частині, що стосується неналежного поводження з їхніми інвестиціями у банківські установи і комерційний аеропорт в Криму.