ПАР знову стала найбільшою економікою Африки

ПАР повернула собі звання найбільшої країни Африки по ВВП, а ось Нігерія втратила першості через рецесію та девальвацію нацвалюти на тлі низьких цін на нафту, повідомляє Росбалт з посиланням на The Financial Times.

"Вирішальним фактором став реальний курс нігерійської найри до долара США, оскільки південноафриканський ранд стабільніший. Офіційний курс за минулий рік впав з 199 за долар до 305. Проте економіст Capital Economics по країнам Африки Джон Ешборн зазначає, що цей рівень не відповідає реаліям: за даними AbokiFX, що показує середній курс в обмінниках нігерійської столиці, більш точним буде 460 найр за долар", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в такому випадку з урахуванням різниці в темпах інфляції двох країн і низки інших факторів ПАР повернулася на перше місце в III кварталі минулого року і, швидше за все, збереже його цього року.

Якщо використовувати офіційний курс, Нігерія залишається лідером з очікуваним ВВП в поточному році близько 410 мільярдів доларів проти 354 мільярдів доларів у ПАР.

У квітні 2014 року Нігерія оголосила про підсумки статистичного перегляду, згідно з яким обсяг її ВВП в 2013 році становив 509 мільярдів доларів - майже вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Економіка ПАР тоді становила 372 мільярда доларів, і Нігерія посіла перше місце в Африці за цим показником.

У 2014 році розрив збільшився: нігерійський ВВП зріс до 568 мільярдів доларів, південноафриканський — знизився до 352 мільярдів доларів з-за слабкого зростання і падіння ренда до долара. Аналітики були впевнені, що Нігерія залишиться лідером за обсягами ВВП, в першу чергу через більше населення (187 мільйонів лосіб у Нігерії проти 55 мільйонів ПАР) і швидше зростання його чисельності.