Україна завершила п'ятий раунд переговорів про створення ЗВТ з Ізраїлем - торгпред

Україна завершила п'ятий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем, в рамках якого був досягнутий великий прогрес.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

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"Завершили п'ятий раунд переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Великий прогрес, чекаємо наступного раунду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна 8 березня почала п'ятий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем і розраховує до кінця 2017 року укласти угоду.

Наприкінці січня поточного року в Києві пройшов IV раунд переговорів між Україною та Державою Ізраїль про укладення Угоди про зону вільної торгівлі. В рамках цього раунду сторони ставили метою досягти спільного бачення та узгодити спільні підходи до торгівельних преференцій для сільськогосподарських і промислових груп товарів.

Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших. Коментуючи хід переговорів, Микольська зазначала, що говорити про терміни завершення переговорів поки рано, проте налагоджений діалог дуже результативний і інтенсивний.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту в Державу Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).