Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" у разі підтвердження інформації про фінансування тероризму – Гройсман

Кабінет міністрів України готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо працюючого в Україні банку "Сбербанк Росії" в разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих народних республік "ЛНР" і "ДНР", визнаних терористичними організаціями. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Читайте такожУ НБУ розповіли, хто може заборонити роботу російських банків в Україні

Питання про можливі санкції щодо "Сбербанку Росії" підняв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, нагадавши про заяву керівництва банку щодо можливості прийому паспортів громадян "ЛНР" і "ДНР". Аваков закликав Кабмін звернутися в Національний банк України та Рада національної безпеки і оборони з пропозицією ввести санкції проти цього банку.

"Я розмовляв з президентом і головою НБУ. Робота (по перевірці інформації – УНІАН) ведеться. Якщо підтвердиться, то НБУ та РНБО візьмуть всі рішення, і вони будуть адекватними. Те, що потрібно буде від уряду, – тут ми всі єдині, ми відреагуємо на ці речі", – запевнив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський "Сбербанк" готовий до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють "паспорта" так званих "ДНР" і "ЛНР", керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументов.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського "Сбербанку" про початок прийому фейкових документів "ЛНР/ДНР" і припинити його діяльність в Україні.

В Національному банку за запитом УНІАН повідомили, що банківські установи, що працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права брати в громадян "паспорта" так званих "ДНР" і "ЛНР".

Також у НБУ заявили, що в разі підтвердження інформації про прийом "Сбербанком Росії" під час обслуговування клієнтів паспортів невизнаних "ДНР" і "ЛНР" регулятор буде ініціювати санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.

Разом з тим, сам "Сбербанк Росії", ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.