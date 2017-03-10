Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" у разі підтвердження інформації про фінансування тероризму – Гройсман
Питання про можливі санкції щодо "Сбербанку Росії" підняв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, нагадавши про заяву керівництва банку щодо можливості прийому паспортів громадян "ЛНР" та "ДНР".
Кабінет міністрів України готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо працюючого в Україні банку "Сбербанк Росії" в разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих народних республік "ЛНР" і "ДНР", визнаних терористичними організаціями. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
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Питання про можливі санкції щодо "Сбербанку Росії" підняв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, нагадавши про заяву керівництва банку щодо можливості прийому паспортів громадян "ЛНР" і "ДНР". Аваков закликав Кабмін звернутися в Національний банк України та Рада національної безпеки і оборони з пропозицією ввести санкції проти цього банку.
"Я розмовляв з президентом і головою НБУ. Робота (по перевірці інформації – УНІАН) ведеться. Якщо підтвердиться, то НБУ та РНБО візьмуть всі рішення, і вони будуть адекватними. Те, що потрібно буде від уряду, – тут ми всі єдині, ми відреагуємо на ці речі", – запевнив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський "Сбербанк" готовий до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють "паспорта" так званих "ДНР" і "ЛНР", керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументов.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського "Сбербанку" про початок прийому фейкових документів "ЛНР/ДНР" і припинити його діяльність в Україні.
В Національному банку за запитом УНІАН повідомили, що банківські установи, що працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права брати в громадян "паспорта" так званих "ДНР" і "ЛНР".
Також у НБУ заявили, що в разі підтвердження інформації про прийом "Сбербанком Росії" під час обслуговування клієнтів паспортів невизнаних "ДНР" і "ЛНР" регулятор буде ініціювати санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.
Разом з тим, сам "Сбербанк Росії", ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.