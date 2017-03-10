Кабмін завершує роботу над законопроектом про Службу фінрозслідувань - прем'єр

Кабінет міністрів України завершує роботу над законопроектом про Службу фінансових розслідувань і готовий обговорити своє бачення документа з народними депутатами. Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми завершуємо роботу над законопроектом щодо Службу фінансових розслідувань. Ми хочемо скасувати існування таких служб, як податкова міліція - вона буде у стадії ліквідації, підрозділ національної поліції і економічний підрозділ СБУ. Ліквідація трьох служб і створення однієї ефективної служби, яка буде працювати інтелектом, щоб забезпечити інтереси держави. Бізнес підтримує ініціативу, і зараз ми над нею працюємо, - сказав Гройсман. - Нам треба об'єднати наше бачення і бачення народних депутатів, нам потрібний єдиний закон. Але завдання одне - створити толерантну службу фінрозслідувань".

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року податкова поліція в Україні де-юре опинилася поза законом, оскільки і в уряді, і в парламенті розраховували прийняти закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка акумулювала б функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дозволила б усунути економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ.

Однак, незважаючи на те, що концепція закону вже представлена, в остаточній редакції закон так і не був винесений на розгляд парламенту. Низка парламентаріїв на початку лютого запропонували відновити повноваження податкової поліції в рамках прийняття закону про оподаткування спадщини. 23 лютого проект закону з нормою про податкової поліції був винесений на розгляд парламенту, проте правка про податкової поліції не була підтримана в сесійній залі.