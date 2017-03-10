Гривня зміцнилася на міжбанку

У п'ятницю, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,78/26,828 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4082/28,4479 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4640/0,4652 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 26,8144 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 288 угод на суму 143,22 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,89 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,3240/28,3635 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4643/0,4653 грн/рубль.