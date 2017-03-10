НБУ розповів про перелік можливих санкцій щодо російських банків

Національний банк України у разі підтвердження інформації про прийняття російськими банками при обслуговуванні клієнтів паспортів невизнаних «ЛНР» і «ДНР» має намір запропонувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) застосувати санкції до материнських структур представлених в Україні банків з державним російським капіталом, щоб запобігти виведенню цими банками коштів шляхом повернення отриманих від материнських структур позик і сплати відсотків за ними.

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Про це на запит УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, зазначивши, що такі обмеження спрямовані на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України і дозволять захистити інтереси українських клієнтів, при цьому клієнти і вкладники зазначених банків в Україні обслуговуватимуться у звичайному режимі.

Як наголошується в повідомленні, в даний час регулятор направив офіційні запити до російських банків щодо обслуговування ними клієнтів з використанням паспортів «ЛНР» і «ДНР», і в разі офіційного підтвердження цієї інформації звернеться до секретаря РНБО Олександра Турчинова з пропозицією щодо застосування санкцій до таких банків.

Регулятор нагадав, що Україна жорстко засудила указ президента РФ, що надає російським банкам право обслуговувати клієнтів з використанням паспортів так званих «ЛНР» і «ДНР», і назвала його одним з доказів окупації Росією українських територій.

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють паспорти так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих документів.

У Національному банку за запитом УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права приймати у громадян паспорти так званих «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «ЛНР/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

«Сбербанк России», ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, у коментарі УНІАН заявив, що суворо дотримується у своїй роботі міжнародного законодавства і законодавства України.

Аналогічно УНІАН прокоментували ситуацію і в дочірньому банку російського "Сбербанка" в Україні, наголосивши, що фінустанова працює в рамках правового поля країни і не приймає паспортів «ДНР» і «ЛНР».