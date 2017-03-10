Арбітраж у Гаазі скоро винесе рішення ще за двома позовами українських компаній проти РФ через анексію Криму

Як повідомляє Global Arbitration Review, слухання по цих справах відбувалися приблизно в той же час, що і за позовом Ігоря Коломойського та аеропорту Бельбек, і позовом Приватбанку і ФК «Финилон» в липні минулого року перед третейським судом у складі Габріель Кауфманн-Колер (Gabrielle Kaufmann-Kohler), Даніеля Прайса (Daniel Price) і Бріжіт Стерн (Brigitte Stern).

Третій третейський суд у складі Андреса Ріго Суреди (Andrés Rigo Sureda), Майкла Різмана (Michael Reisman) та Рольфа Кніпера (Rolf Knieper) зараз розглядає справу проти Росії, порушену групою компаній по нерухомості, яку очолює компанія Everest Estate. Це справа поки що просунулася менше всіх, судове слухання відбулося в грудні.

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Інтереси ПАТ «Укрнафта», Stabil і Everest Estate також представляє міжнародна фірма Hughes Hubbard & Reed без участі Hober.

Є два інших випадки аналогічного характеру, що розглядаються Постійною палатою третейського суду (ППТС) з участю різних юридичних радників для заявників і без участі Росії. Це – позов, поданий у 2015 році відносно втрат у сфері нерухомості, який веде компанія під назвою Lugzor, за якою в арбітражній базі Global Arbitration Review мало інформації. Слухання за цим позовом проводять Дональд Макрей (Donald McRae), Бруно Сімма (Bruno Simma) і Едуардо Зулета (Eduardo Zuleta). Юридичні радники Lugzor - це команда з юридичної фірми Fieldfisher під керівництвом партнера Саймона Мура (Simon Moore), професора Захарі Дугласа Кью Сі (Zachary Douglas QC) та Луїса Гонсалеса Гарсіа (Luis Gonzalez Garcia) з Matrix Chambers у Лондоні.

На початку 2016 року державний комерційний банк України «Ощадбанк» також направив повідомлення про позов проти Росії щодо втрат активів у Криму, який представлений командою з Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan на чолі з партнером Алексом Гербі (Alex Gerbi) в Лондоні. У повідомленні не зазначено, яка установа буде керувати арбітражем.

У жовтні минулого року також стало відомо, що державна енергетична компанія «Нафтогаз» подала позов на суму 2,6 млрд євро, який представляє команда з Covington & Burling на чолі з партнером Марні Чиком (Marney Cheek) у Вашингтоні (Федеральний округ Колумбія).

Таким чином, число відомих справ, пов'язаних з анексією Криму, які були подані в рамках Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року (далі «Угода»), досягло восьми.

Все справи йдуть у відповідності з арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 року, який застосовувався до моменту вступу Угоди в силу, що означає, що обидві сторони повинні дати згоду на публікацію останніх рішень. Враховуючи неучасть Росії у справі, така згода представляється малоймовірною.

Як повідомляв УНІАН, арбітраж у Гаазі постановив, що Росія зобов'язана захищати українських інвесторів у аннексированном Криму. Мова йде про справи від 2015 року: Ігор Коломойський і Аеропорт Бельбек проти РФ, а також ПриватБанк і Фінілон проти РФ. Обидві справи ініційовані в рамках двостороннього інвестиційного договору. Арбітраж вперше поширює дію такого договору на подібні обставини. Обходячи стороною винесення рішення про законність окупації та анексії, трибунал визнає її доконаною подією і передбачає наслідки згідно договору.