Надходження до зведеного бюджету України з початку року зросли майже на 60%

Надходження до зведеного бюджету України в січні-лютому 2017 року становили 131,9 мільярда гривень, що на 48,5 мільярда гривень, або на 58,1% вище показника за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, 104,4 мільярда гривень із загальної суми надійшло до державного бюджету, а 27,5 мільярда гривень - до місцевих бюджетів.

За даними ДФС, в розрізі основних платежів у січні-лютому 2017 року приріст до відповідного періоду 2016 було забезпечено по податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - зростання на 44,5% (+10,5 мільярда гривень), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування - у 2,6 рази (+11,4 мільярда гривень), рентній платі за користування надрами - на 64,3% (+4,6 мільярда гривень), податку і збору з доходів фізичних осіб - на 27,5% (+2,2 мільярда гривень), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів - на 22,8% (+1,8 мільярда гривень), податку на прибуток підприємств - у 4,1 рази (+6,6 мільярда гривень), ввізного мита - на 9,6% (+0,3 мільярда гривень), частини чистого прибутку, що вилучається до держбюджету - в 2,9 рази (+1,4 мільярда гривень).

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 мільярда гривень, що на 171,2 мільярда гривень, або на 30%, більше показника за 2015 рік.