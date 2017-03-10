"Ми даємо два тижні вкладникам забрати гроші": учасники блокади заявили, що зупинять роботу "Сбербанку"

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" має намір зупинити роботу "Сбербанку Росії" в Україні через 2 тижні, якщо уряд самостійно не закриє цей банк.

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Про це під час прес-конференції про подальші наміри штабу повідомив другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський.

"Через два тижні, якщо уряд не спроможеться закрити цей банк, ми його закриємо самі у всіх відділеннях, які є в Україні", - заявив він.

"Ми даємо два тижні всім вкладникам «Сбербанку Росії», щоб вони вилучили звідти всі свої кошти. Ми підтримуємо міністра Авакова, який заявив, що дії банку є антиукраїнськими і антизаконними", - сказав Виногродський, додавши, що уряд і силові органи повинні проконтролювати, щоб кошти з цього банку не пішли до країни-агресора.

При цьому, на запитання журналіста про те, яким чином штаб збирається закрити відділення банку або зупинити їх роботу, Віногродський повідомив, що поки не озвучуватиме деталі.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «ЛНР/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

В Національному банку на запит УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права брати у громадян «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР».

Також у НБУ заявили, що в разі підтвердження інформації про прийом «Сбербанком Росії» під час обслуговування клієнтів паспортів невизнаних «ДНР» і «ЛНР» регулятор ініціюватиме санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.

Разом з тим, сам «Сбербанк Росії», ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

10 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо «Сбербанку Росії» в разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих народних республік «ЛНР» і «ДНР».