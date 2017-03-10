Міністр фінансів розповів, коли очікує надходження четвертого траншу від МВФ
Мінфін очікує надходження кредитного траншу від МВФ через кілька днів після засідання Ради директорів Фонду.
Міністерство фінансів України очікує на надходження четвертого за рахунком кредитного траншу обсягом 1 млрд дол. за затвердженою в березні 2015 року програмою реформ з Міжнародним валютним фондом через кілька днів після засідання Ради директорів Фонду, яке відбудеться 20 березня.
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Про це повідомив журналістам очільник Мінфіну Олександр Данилюк.
«Засідання Ради директорів МВФ призначено на 20 березня. Це означає, що після відповідного рішення транш надійде протягом кількох днів», - сказав він.
Данилюк також зазначив, що у меморандумі з МВФ немає питання підвищення пенсійного віку в Україні, а є питання створення збалансованої пенсійної системи.
Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів з українського питання і виділення грошей весь час відкладалися.
На початку березня Україна і МВФ узгодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду стосовно України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обороту земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік.