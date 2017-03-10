Міністр фінансів розповів, коли очікує надходження четвертого траншу від МВФ

Міністерство фінансів України очікує на надходження четвертого за рахунком кредитного траншу обсягом 1 млрд дол. за затвердженою в березні 2015 року програмою реформ з Міжнародним валютним фондом через кілька днів після засідання Ради директорів Фонду, яке відбудеться 20 березня.

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Про це повідомив журналістам очільник Мінфіну Олександр Данилюк.

«Засідання Ради директорів МВФ призначено на 20 березня. Це означає, що після відповідного рішення транш надійде протягом кількох днів», - сказав він.

Данилюк також зазначив, що у меморандумі з МВФ немає питання підвищення пенсійного віку в Україні, а є питання створення збалансованої пенсійної системи.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим засідання Ради директорів з українського питання і виділення грошей весь час відкладалися.

На початку березня Україна і МВФ узгодили оновлений Меморандум про співпрацю. Як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ключовими рекомендаціями Міжнародного валютного фонду стосовно України будуть проведення пенсійної реформи і запровадження обороту земель. Причому, в рамках пенсійної реформи Україна не брала на себе зобов'язань підвищувати пенсійний вік.