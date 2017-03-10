НБУ купив у банків більше 12 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 10 березня, купив у банків 12,2 млн дол., або весь обсяг запропонованої валюти.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,8367 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 13:00 встановилися на рівні 26,78/26,82 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 26,8144 грн/дол.