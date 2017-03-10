Мінфін готує оновлену концепцію реформи ДФС

Міністерство фінансів України має намір найближчим часом представити оновлену концепцію реформування Державної фіскальної служби, яка буде містити новий набір пріоритетів і планів.

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Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк під час Першого економічного форуму в Києві.

«Найближчим часом ми представимо концепцію реформування ДФС, що переглядає наші плани і пріоритети, яка дозволить надолужити втрачений час», - сказав міністр.

Він підкреслив, що консультаційну допомогу в деталях цієї реформи готові надати Міжнародний валютний фонд і митні та податкові органи США.

Раніше голова уряду Володимир Гройсман зазначав, що Державна фіскальна служба має працювати максимально відкрито, прозоро, без будь-якого тиску на бізнес.