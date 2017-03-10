Мінфін готує оновлену концепцію реформи ДФС
Міністерство намелено представити її найближчим часом.
Міністерство фінансів України має намір найближчим часом представити оновлену концепцію реформування Державної фіскальної служби, яка буде містити новий набір пріоритетів і планів.
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Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк під час Першого економічного форуму в Києві.
«Найближчим часом ми представимо концепцію реформування ДФС, що переглядає наші плани і пріоритети, яка дозволить надолужити втрачений час», - сказав міністр.
Він підкреслив, що консультаційну допомогу в деталях цієї реформи готові надати Міжнародний валютний фонд і митні та податкові органи США.
Раніше голова уряду Володимир Гройсман зазначав, що Державна фіскальна служба має працювати максимально відкрито, прозоро, без будь-якого тиску на бізнес.