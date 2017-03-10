Гривня "відвоювала" у долара ще пару копійок

У п'ятницю, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,76/26,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4351/28,4750 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 16.00 встановився на рівні 26,8102 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 506 угод на суму 316,96 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,78/26,828 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4082/28,4479 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4640/0,4652 грн/рубль.