У Нацбанку пояснили, чому прискорилося зростання цін

Динаміка споживчої інфляції в Україні у лютому підтверджує досяжність інфляційної цілі Національного банку України за підсумками 2017 року в межах 8% плюс/мінус 2 п. п.

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Про це йдеться у коментарі НБУ, переданому агентству УНІАН, щодо даних Державної служби статистики про прискорення інфляції в Україні у лютому порівняно з аналогічним місяцем попереднього року до 14,2%.

За інформацією регулятора, зростання цін прогнозовано прискорилося по більшості основних складових споживчого кошика на тлі збільшення виробничих витрат і низької бази порівняння.

Водночас, як зазначили в НБУ, фактична інфляція виявилася трохи нижче від траєкторії прогнозу завдяки високій пропозиції окремих товарів і поліпшення ситуації на світових товарних ринках, що зміцнило гривню у лютому.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2%, порівняно із січнем - сповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає проголошеним раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% ± 2 п. п. і 6% ± 2 п. п. відповідно.

Згідно з консенсус-прогнозом опитаних УНІАН експертів, економіка України у 2017 році продовжить тенденцію до відновлення, і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, тоді як інфляція сповільниться до 10%.